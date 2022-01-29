Посол Китая предупредил об угрозе конфликта из-за позиции США по Тайваню

Попытки США поощрить тайваньскую администрацию к движению "по пути к независимости" могут создать угрозу вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью американскому Национальному общественному радио.

"Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами. Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны американцев, это, вероятнее всего, приведет к тому, что США и Китай - две крупные державы - будут вовлечены в военный конфликт", - приводит ТАСС слова китайского посла.

По словам дипломата, политика "одного Китая" является важнейшей основой китайско-американских отношений. Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай.

"США разыгрывают "тайваньскую карту", чтобы сдержать Китай", - полагает посол. Он также сообщил о "недавнем росте напряженности" в ситуации, касающейся Тайваня. "Это означает, что США несколько отходят от своих обязательств, укрепляя связи на официальном уровне, даже выводя их на новый уровень, отправляя больше новейших вооружений на Тайвань, даже направляя военных", - констатировал посол.

Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами. КНР не собирается воевать с соотечественниками. Однако китайская сторона в полной мере сделает все возможное для обеспечения мирного воссоединения, заключил глава китайского диппредставительства.