Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии

Россия перенесет район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Таким образом Москва удовлетворит соответствующие просьбы правительства этой европейской страны и ассоциации производителей рыбы. Об этом сообщил посол в Дублине Юрий Филатов.

"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", - приводит комментарий дипломата РИА Новости.

Юрий Филатов отметил, что это решение принято с тем, чтобы "не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла".

В то же время он подчеркнул, что Россия проводит учения в соответствии с международным правом. Они никак не угрожали Ирландии.