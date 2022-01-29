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29.01.2022 23:54
Рубрика: Власть

Посол РФ сообщил о переносе учений ВМФ из исключительной зоны Ирландии

Россия перенесет район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Таким образом Москва удовлетворит соответствующие просьбы правительства этой европейской страны и ассоциации производителей рыбы. Об этом сообщил посол в Дублине Юрий Филатов.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", - приводит комментарий дипломата РИА Новости.

Юрий Филатов отметил, что это решение принято с тем, чтобы "не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла".

В то же время он подчеркнул, что Россия проводит учения в соответствии с международным правом. Они никак не угрожали Ирландии.

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