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Рубрика: В мире

Посол РФ Степанов: Канадские военные обучали неонацистов на Украине

Москва запросила у Оттавы разъяснения по поводу публикации в СМИ сообщений о том, что вооруженные силы Канады в рамках операции Unifier занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине.

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Пока ответа на наше письмо мы не получили, сообщил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Он отметил, что минобороны Канады неохотно реагирует на публикации по этой теме. Известно только, что началось внутреннее расследование. "Они пытаются понять, как такое могло произойти. Но никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было. Я выразил озабоченность", - добавил представитель российской дипмиссии.

Не совсем понятно, в каких операциях участвуют подготовленные канадскими инструкторами украинские военнослужащие. Степанов предположил, что эти бойцы "направляются на восток страны и убивают других украинцев".

Ранее сообщалось, что в рамках миссии Unifier прошли спецподготовку десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, например "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация).

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