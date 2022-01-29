Путин изменил состав Совета в сфере защиты семьи и детей

В России изменился по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Это следует из соответствующего закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Из документа следует, что членами Совета стали, в частности, уполномоченный при президенте по РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и гендиректор АНО "Института развития интернета" Алексей Гореславский.

Они заняли места исключенных Антона Ключкина и Анны Кузнецовой.

Еще несколько изменений касаются новых должностей участников Совета. Например, Елена Исинбаева теперь председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России и президент Благотворительного фонда.

Полный актуальный состав Совета опубликован на сайте Кремля.