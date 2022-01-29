Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в воспитательной работе

Президент РФ поручил Минпросвещения предусмотреть в плане воспитательной работы дни памяти о геноциде народов нацистами. Перечень поручений по итогам встречи с Советом по правам человека опубликован на сайте Кремля.

Цель - увековечение памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны.

В календарном плане воспитательной работы нужно выделить дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками, следует из поручений. В том числе и 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Срок исполнения - до мая.