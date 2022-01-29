Президент указал решить вопрос регистрации бездомных

Усовершенствовать механизм регистрации людей без определенного места жительства поручил до 1 мая президент РФ. Это поможет соблюсти их права на пенсии и медицинское обслуживание. А НКО, которые занимаются бездомными, получат дополнительную поддержку.

Поручение дано правительству по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Перечень опубликован на сайте Кремля. Кабмин совместно с региональными властями должен представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации бездомных, в том числе с использованием портала "Госуслуг", и реализации их прав на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания, говорится в документе. Также необходимо продумать дополнительные меры поддержки НКО, занимающихся социальной поддержкой и оказывающих медицинскую помощь бездомным.

Правительству, администрации Кремля и ЦИК к лету нужно проанализировать практику реализации активного избирательного права граждан России без регистрации по месту жительства и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе в части, касающейся способов голосования. При необходимости - представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов.