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29.01.2022 14:57
Рубрика: Общество

Эксперт оценил темпы распространения "омикрона" в России

Текст: Ирина Невинная
О распространении штамма коронавируса "омикрон" в России и перспективах окончания эпидемии "РГ" спросила гендиректора Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Насколько быстро распространяется "омикрон" в России? Хотя, наверно, правильнее говорить, о "совместной" атаке "омикрона" и "дельты".

Фото: РИА Новости
Что на сегодняшний день известно об "омикроне" и борьбе с ним

Андрей Исаев: По данным, которые мы получаем в 87 медицинских офисах нашей сети лабораторий в разных регионах России, доля позитивных тестов на неделе с 17 по 23 января составила 24% по сравнению с 13% 10-16 января и 9%, с которых начинали 3-9 января. На первом месте по числу положительных проб Москва и Московская область - 25% позитивных, на втором месте Северный Кавказ - 23%, на третьем Уральский федеральный округ - 15%, четвертое место делят центральный и Южный федеральные округа - 14%. В Санкт-Петербурге - всего 11% положительных проб ПЦР.

Отличается ли волна, которая пришла в Россию, от того, как вел себя "омикрон" в Европе?

Андрей Исаев: Темпы распространения "омикрона" в России такие же, как в других европейских странах. Но наши прогнозы о том, что эта волна достигнет пика еще 14-20 декабря, не оправдались. Причинами могут быть климатические факторы - все-таки Россия - самая холодная из европейских стран, либо дело в том, что у нас не такой активный приток приезжающих из Западной Европы, где еще в начале-середине декабря были такие темпы.

Можно сказать, что мы идем с опозданием на месяц-полтора по отношению к европейским странам: это позволяет нам посмотреть на их опыт, адаптировать его под себя - в этом есть некие плюсы.

Сейчас опять говорят, что "омикрон" может стать живой вакциной, что из-за его высокой заразности переболеть им могут все или почти все. Но зато в итоге выработается популяционный иммунитет, и пандемия, наконец, закончится. Как вы оцениваете эту оптимистичную версию?

Андрей Исаев: Штамм "омикрон" приводит к намного более легкому течению, чем "дельта". Но недавно вышло исследование американских ученых с такими выводами: антитела, которые формируются после "омикрона", плохо защищают от других штаммов, в том числе от "дельты", которая продолжает циркулировать в популяции. Поэтому я скептически отношусь к предположению, что пандемия сейчас закончится. Тем более эволюция коронавируса продолжается, и мы будем сталкиваться с новыми штаммами, как это ни прискорбно. Сейчас мы до сих пор видим тренд, что каждая волна выше в пике, чем предыдущая. Но мне кажется, что, по крайней мере, эта тенденция изменится, и волны, которые мы увидим дальше, не будут столь масштабными.

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