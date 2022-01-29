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29.01.2022 12:50
Рубрика: Происшествия

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Текст: Любовь Проценко

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский. Он рассказал:

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"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер".

За подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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