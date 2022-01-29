В Подмосковье мужчина изнасиловал и убил жену

В Московской области местный житель изнасиловал и убил супругу. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, между мужем и женой испортились отношения, уже шел бракоразводный процесс.

По версии следствия, 27 января мужчина проследил за женой и догнал ее на машине, когда она вышла с работы. Затем подозреваемый затащил потерпевшую в свой автомобиль и вывез в деревню под Волоколамском. Там он связал супругу, изнасиловал ее, а потом задушил.

Первой об исчезновении женщины в правоохранительные органы заявила ее сестра. Оперативники смогли быстро найти брошенную машину потерпевшей, а затем вышли на след предполагаемого преступника. Его быстро задержали, в ближайшее время суд изберет меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, убийстве и изнасиловании.