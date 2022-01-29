В Подмосковье мужчина изнасиловал и убил жену

Новости

В Австрии с 5 февраля снимут ограничения по коронавирусу 15:44
Сбежавший из Польши солдат обратился в Гаагский трибунал 15:13
В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов 14:53
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине 14:41
Археологи раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме 14:34
Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году 14:28
Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете 14:26
В Забайкалье до 1 марта отменили все массовые мероприятия для детей 14:26
Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в воспитательной работе 14:20
Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях 14:16
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных 14:11
Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны 14:03
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах 14:02
Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР 13:52
Пащенко стал вторым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:39
В Белом доме появилась "первая кошка Америки" 13:37
В Бостоне начался исторический шторм 13:35
Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
Свидетельства пересечения древних цивилизаций обнаружены в Тибете 13:11
Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину 12:54
Партия Макрона начала предвыборную кампанию без президента 12:54
Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер 12:50
Мишустин назначил нового главу Росжелдора 12:17
"Омикрон" выявлен в 78 регионах России 12:02
Названы самые редкие и необычные вакансии в России 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 15:18
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал и убил жену

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области местный житель изнасиловал и убил супругу. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, между мужем и женой испортились отношения, уже шел бракоразводный процесс.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Новгородской области
В Новгородской области родителей арестовали за убийство годовалой дочери

По версии следствия, 27 января мужчина проследил за женой и догнал ее на машине, когда она вышла с работы. Затем подозреваемый затащил потерпевшую в свой автомобиль и вывез в деревню под Волоколамском. Там он связал супругу, изнасиловал ее, а потом задушил.

Первой об исчезновении женщины в правоохранительные органы заявила ее сестра. Оперативники смогли быстро найти брошенную машину потерпевшей, а затем вышли на след предполагаемого преступника. Его быстро задержали, в ближайшее время суд изберет меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, убийстве и изнасиловании.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои