Вильфанд предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Атмосферное давление в Москве 30 января может опуститься до рекордно низких отметок: 727-730 миллиметров ртутного столба.

Синоптическая ситуация начнет меняться вечером в воскресенье. Столичный регион окажется во власти глубокого циклона "Надя", насыщенного влагой, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в предстоящие выходные ожидается комфортная для прогулок погода - тепло и небольшой снег. А вот вечером 30 января усилится ветер.

Согласно прогнозу синоптиков, за три дня в Москве и области выпадет половина месячной нормы осадков.