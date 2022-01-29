Экс-зампред сахалинского правительства приговорен к реальному сроку

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Суд установил, что чиновник в 2016 году, угрожая мерами административного давления, склонил руководителя общества с ограниченной ответственностью "Восход ЮК" заключить договоры купли-продажи возглавляемого им общества с двумя коммерческими фирмами на заведомо невыгодных условиях. ООО имело квоты на добычу водных биологических ресурсов, его рыночная стоимость оценивалась в 36,9 миллиона рублей. Однако компания была продана за 18 миллионов.

Игорь Быстров признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Быстров лишен права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.