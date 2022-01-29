На Камчатке объявлена лавинная опасность

Камчатский региональный противолавинный центр предупредил о лавинной опасности на полуострове.

В сообщении указывается, что повысилась вероятность схода лавин со склонов вулканов и сопок. С 29 по 31 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Прогнозируются лавины с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.