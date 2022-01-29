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29.01.2022 04:01
Рубрика: Происшествия

На Камчатке объявлена лавинная опасность

Текст: Татьяна Дмитракова

Камчатский региональный противолавинный центр предупредил о лавинной опасности на полуострове.

На Камчатке возле школы сошла лавина, один человек погиб

В сообщении указывается, что повысилась вероятность схода лавин со склонов вулканов и сопок. С 29 по 31 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Прогнозируются лавины с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

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