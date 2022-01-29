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29.01.2022 05:59
Рубрика: Общество

Штамм "Омикрон" выявлен на Камчатке

Текст: Татьяна Дмитракова

В Камчатском крае у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлен штамм "омикрон". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

До этого на Камчатке был распространен только штамм "дельта".

Специалисты минздрава, учитывая общий рост заболеваемости населения, предполагают, что вскоре таких случаев будет больше.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края.
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По данным оперативного штаба, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек. В связи с ростом числа новых случаев Covid-19 решено увеличить коечный фонд в больницах, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

В четырех моногоспиталях на Камчатке сейчас развернуто 320 коек. В воскресенье, 30 января, на базе краевого кожно-венерологического диспансера будет развернут моногоспиталь для долечивания больных коронавирусом на 60 коек.

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Медики отмечают, что новый штамм коронавируса видоизменен, но структура и основная клиническая картина заболевания сходны с течением болезни при других штаммах.

- Конечно, могут быть некоторые нюансы, такие как першение в горле, что не наблюдалось в прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель. Как и любой другой мутирующий вирус, новый штамм будет добавлять свой симптомокомплекс, - объяснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край COVID-19. Мы справимся!

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