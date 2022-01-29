Штамм "Омикрон" выявлен на Камчатке

В Камчатском крае у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлен штамм "омикрон". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

До этого на Камчатке был распространен только штамм "дельта".

Специалисты минздрава, учитывая общий рост заболеваемости населения, предполагают, что вскоре таких случаев будет больше.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек. В связи с ростом числа новых случаев Covid-19 решено увеличить коечный фонд в больницах, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

В четырех моногоспиталях на Камчатке сейчас развернуто 320 коек. В воскресенье, 30 января, на базе краевого кожно-венерологического диспансера будет развернут моногоспиталь для долечивания больных коронавирусом на 60 коек.

Медики отмечают, что новый штамм коронавируса видоизменен, но структура и основная клиническая картина заболевания сходны с течением болезни при других штаммах.

- Конечно, могут быть некоторые нюансы, такие как першение в горле, что не наблюдалось в прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель. Как и любой другой мутирующий вирус, новый штамм будет добавлять свой симптомокомплекс, - объяснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук.