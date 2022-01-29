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29.01.2022 07:30
Рубрика: Происшествия

Стая собак напала на ребенка на Чукотке

Текст: Татьяна Дмитракова

Анадырская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорного животного на ребенка. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

По информации надзорного органа, 28 января в приемное отделение участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступила девочка 2007 года рождения. На подростка во дворе жилого дома № 10 по улице Первомайской в поселке Угольные Копи напала стая собак.

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Врачи осмотрели пострадавшую, у нее - укушенная рана средней трети левой голени. После оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение.

"В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными, а также проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия", - отмечается в сообщении прокуратуры.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.
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Напомним, ранее по факту нападения безнадзорного животного в городе Певек на другую несовершеннолетнюю прокурор района направил в суд исковое заявление, которое было удовлетворено. С администрации городского округа Певек взыскано 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений несовершеннолетней.

Проблема безнадзорных животных остается актуальной для Чукотки: в населенных пунктах округа наблюдается значительное количество собак без владельцев. Животные объединяются в стаи от десяти и более особей, несут угрозу для населения, нападая на людей.

В этой связи прокурор Чукотского автономного округа Константин Прохоров направил губернатору ЧАО Роману Копину информационное письмо о необходимости организации работы по оперативному отлову животных, обеспечении информирования населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, а также возможности введения в муниципальных образованиях режима повышенной готовности.

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