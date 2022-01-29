Стая собак напала на ребенка на Чукотке

Анадырская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту нападения безнадзорного животного на ребенка. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

По информации надзорного органа, 28 января в приемное отделение участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступила девочка 2007 года рождения. На подростка во дворе жилого дома № 10 по улице Первомайской в поселке Угольные Копи напала стая собак.

Врачи осмотрели пострадавшую, у нее - укушенная рана средней трети левой голени. После оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение.

"В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными, а также проверят реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия", - отмечается в сообщении прокуратуры.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

Напомним, ранее по факту нападения безнадзорного животного в городе Певек на другую несовершеннолетнюю прокурор района направил в суд исковое заявление, которое было удовлетворено. С администрации городского округа Певек взыскано 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений несовершеннолетней.

Проблема безнадзорных животных остается актуальной для Чукотки: в населенных пунктах округа наблюдается значительное количество собак без владельцев. Животные объединяются в стаи от десяти и более особей, несут угрозу для населения, нападая на людей.

В этой связи прокурор Чукотского автономного округа Константин Прохоров направил губернатору ЧАО Роману Копину информационное письмо о необходимости организации работы по оперативному отлову животных, обеспечении информирования населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, а также возможности введения в муниципальных образованиях режима повышенной готовности.