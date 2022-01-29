МЧС: В Саранске на фасадах домов появились фейковые листовки об эвакуации

Главное управление МЧС по Мордовии отреагировало на появление в Саранске информационных листовок с сообщениями о предстоящей эвакуации. В ведомстве назвали эту информацию, распространяемую от имени МЧС, ложной.

Странные листовки обнаружили в субботу жители некоторых саранских многоэтажек. На фасадах и в подъездах появились "приказы МЧС" об отработке эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

В объявлениях говорилось о том, что утром первого февраля якобы будет проводиться плановая эвакуация жильцов дома. При этом авторы фальшивки, ссылаясь на несуществующий федеральный закон, грозили "уклонистам" административной ответственностью и штрафными санкциями.

"Просим жителей республики не реагировать на подобные провокации! Никаких действий по отработке эвакуации не планируется! Будьте бдительны и осторожны!" - призвали в МЧС по РМ.

Правоохранительные органы приступили к розыску "шутников".