Оренбурженка перевела 1,2 млн рублей "генерал-майору НАТО из Германии"

Уголовное дело по факту интернет-мошенничества возбуждено в Оренбуржье - почти 1,2 миллиона рублей перевела местная жительница виртуальному "жениху", представившемуся ей генерал-майором НАТО из Германии.

Как сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Оренбургской области, жертвой собственной доверчивости стала 55-летняя женщина из Бузулукского района. По словам потерпевшей, в августе минувшего года она познакомилась в Сети с мужчиной. Тот представился ей как генерал-майор НАТО по имени Берн. В ходе общения, продолжавшегося до января, мужчина заявлял о том, что готов связать с ней свою жизнь и переехать из Германии в Россию. Но для этого требуются деньги.

По просьбе "жениха" оренбурженка с сентября по январь перевела ему 1 186 100 рублей. Для этого ей пришлось оформить несколько кредитов. Но приезда "суженого" так и не дождалась.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. УМВД устанавливает личности и местонахождение лиц, причастных к мошенничеству.