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29.01.2022 14:27
Рубрика: Общество

Все школы Ульяновска с 31 января перейдут на удаленку

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)

С понедельника все школы Ульяновска уходят на дистанционный режим работы.

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Соответствующие поправки внес губернатор в постановление "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения". Ранее на дистанционный формат перешли учреждения дополнительного образования.

Как сообщили в администрации города Ульяновска, новые ограничительные меры приняты на основании роста заболеваемости COVID-19 на территории региона, а также рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.

По оперативным данным на 28 января в области зарегистрировано 790 новых случаев подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше, чем пять дней назад.

Дистант продлится как минимум неделю - до 7 февраля. В период дистанционного обучения школьникам, имеющим право на бесплатное питание, будут выдавать продуктовые наборы.

Детские сады продолжат работать в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований.

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