В Башкирии подросток погиб при столкновении двух автомобилей

В Мелеузовском районе Башкирии на 6 километре трассы Мелеуз-Федоровка произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по РБ, столкнулись встречные LADA Kalina и "Chevrolet Niva. Прибывшие на место трагедии спасатели деблокировали пострадавших. В результате аварии 14-летний сын водителя LADA скончался на месте, а 6-летняя дочь получила травмы и была госпитализирована.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП, - подытожили в пресс-службе республиканской автоинспекции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по РБ Евгений Каневский сообщил, что Мелеузовский межрайонный следственный отдел направил прокурору района ходатайство о передаче ему материалов по этому делу из органов внутренних дел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.