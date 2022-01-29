В Ульяновской области пять человек пострадали при возгорании двух домов

Пять человек пострадали в крупном пожаре в Ульяновске, двое из них госпитализированы. ЧП произошло в ночь на 29 января в Засвияжском районе города.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ульяновской области, сообщение о пожаре поступило в 2.40 по местному времени. На улице Автозаводской горели два двухэтажных дома, построенные в 1953 году.

Были эвакуированы 20 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара участвовали более ста сотрудников МЧС и 40 единиц техники. В 4.12 пожар был ликвидирован в обоих домах.

Как сообщили в администрации города Ульяновска, пострадавшим будет оказана материальная помощь. Две семьи погорельцев размещены в гостинице, остальные расселились по родственникам. Причина пожара устанавливается.