В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом

В Троицком районе Алтайского края двое детей погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, дети погибли в собственном доме в поселке Гордеевский. Установлено, что в доме проживала многодетная семья - мать и пятеро детей. Двое старших сыновей, ночевавшие у бабушки, вернулись домой около пяти часов вечера и обнаружили свою 36-летнюю мать вместе с тремя детьми в бессознательном состоянии. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть девятилетней девочки и трехлетнего ребенка. Мать с четырехлетним мальчиком госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причина смерти детей - отравление углекислым газом, который скопился в доме из-за неисправной работы печки. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

В региональном МЧС подчеркнули, что это не единственный случай отравления углекислотой за последнее время. Так, 28 января в Новоалтайске скончалась девочка 2006 года рождения. Она отравилась угарным газом из-за закрытой печной заслонки. Родители были госпитализированы. Двумя днями ранее также в Новоалтайске угарным газом отравились четверо взрослых. Врачи смогли их спасти.

Спасатели призывают граждан соблюдать технику безопасности при использовании печного оборудования.