В Норильске двое детей погибли при пожаре

В Норильске вспыхнул пожар в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Талнах. В результате погибли двое детей, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

По данным регионального МЧС, огонь вспыхнул в одной из квартир по улице Бауманская в 15.08 по местному времени. В 16.23 огонь удалось ликвидировать. После тушения в сгоревшей квартире нашли тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет. Еще один 15-летний подросток был спасен пожарными. Он спрятался на балконе и надышался угарным газом, сейчас мальчик госпитализировали.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент установлено, что в квартире проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родители находились на работе.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Выясняется причина возгорания.