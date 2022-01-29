В Пятигорске на заводе мороженого вспыхнул крупный пожар

В производственных помещениях ЗАО "Холод" на улице Козлова, 39 вспыхнул пожар. Возгоранию был присвоен повышенный ранг, его площадь - 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения, - сообщил журналистам представитель ведомства.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, дым, поднимающийся от горящего здания, видно из любой точки Пятигорска. Судя по видео с места происшествия, снаружи можно наблюдать сильное открытое горение.

К тушению привлекли 64 человека и 19 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.