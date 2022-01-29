В Ставрополе из-за аварии без света остались почти 6 тысяч человек

Аварийное отключение произошло утром в субботу, 29 января. Без электроснабжения остались 2,5 тысячи абонентов или 5836 человек, среди которых почти полторы тысячи - дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В "Горэлектросети" уточнили, что зона отключение находится в исторической и нижней части города. В том числе без электроснабжения остались улицы Спартака и Голенева. О социальных объектах, оставшихся без света, не сообщается.

Авария произошла из-за повреждения высоковольтной линии электропередач. В результате отключаются четыре фидера. Восстановительные работы по предварительным данным займут полтора-два часа.