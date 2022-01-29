Более 220 военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с COVID-19

Врачей из Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вновь привлекли к борьбе с коронавирусной инфекцией. В субботу Минобороны РФ сообщило, что в вузе сформировали медицинский отряд численностью более 220 человек, который направили для оказания помощи гражданскому населению в Московскую область.

"Военные медики доставлены в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации ВКС России и уже приступили к лечению гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Конгрессно-выставочного центра Минобороны России в подмосковной Кубинке", - проинформировали в ведомстве.

Известно, что в этот отряд вошли 73 специалиста Военно-медицинской академии и более 150 курсантов факультетов подготовки врачей для сухопутных войск и военно-морского флота. Как в таких командировках стоит использовать будущих кадровых военных докторов, в вузе прекрасно знают по опыту предыдущей работы в Подмосковье. "Курсанты академии будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава как средний и младший медицинский персонал. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии", - объяснили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что это уже четвертый раз с начала пандемии коронавируса, когда на базе ВМА сформировали отряд военных медиков для работы с больными COVID-19 в Подмосковье.