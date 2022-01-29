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29.01.2022 21:04
Рубрика: Общество

На Петербург обрушится снежный буран

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

На Санкт-Петербург надвигается снежный буран. Согласно прогнозу Росгдирометцентра, в ночь на 30 января в городе ожидается сильный снегопад с порывистым ветром и метелью. При этом серьезных морозов не предвидится, температура держится чуть ниже нуля.

В Петербурге выпало рекордное количество снега

"Ветер юго-восточный порывами до 18 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, гололедица", - уточняют в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели рекомендуют автомобилистам парковать машины вдали от деревьев и ненадежных конструкций, а пешеходам - сторониться деревьев, рекламных щитов, шаткий строений, домов с неустойчивой кровлей и разнообразных сооружений повышенного риска.

В комитете по благоустройству сообщают, что дорожные предприятия готовятся к встрече снежной стихии. В ночь на 30 января улицы будут убирать 1010 спецмашин. Они будут убирать снег и обрабатывать проезжую часть и тротуары противогололедными материалами.

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