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29.01.2022 15:51
Рубрика: Власть

"Петр Великий" отразил нападение условного противника на Североморск

Текст: Вера Черенева (Мурманская область)

Во время учений в Североморске тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" смог отразить "атаку" с воздуха условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Фото: Максим Воркунков /ПО "Севмаш"
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В учениях участвовала арктическая экспедиционная группировка, руководил мероприятием командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По легенде учений на Североморск, где расположена главная база Северного флота, с воздуха нападает условный противник. Крейсер отразил атаку на корабли и штаб флота, используя ПВО.

На учениях была проверена боеготовность зенитных установок и радиотехнического оборудования, а также качество подготовки экипажа.

Справка "РГ"

Атомный крейсер "Петр Великий" - это самый большой в мире ударный боевой корабль, из числа судов, не являющихся авианосителями. В составе Северного флота крейсер с 1998 года. Его длина 230 метров по ватерлинии, ширина - 25. Крейсер оборудован крылатыми ракетами, которые способны поражать цель на расстоянии 625 километров, для борьбы с кораблями и авиацией на корабле есть 20 установок "Гранит". Также на крейсере установлены зенитно-ракетные комплексы "Фаворит", ракетные пусковые установки, защиту корабля обеспечивает противовоздушная система "Кинжал". И это лишь малая часть из вооружения, установленного на судне. 

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