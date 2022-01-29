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29.01.2022 10:32
Рубрика: Происшествия

В Архангельской области мать и четверо детей погибли при пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области

В поселке Плесецк Архангельской области ночью произошел пожар в многоквартирном деревянном жилом доме. В результате погибли пять человек - женщина и четверо малолетних детей.

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Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме по улице Строительной, 36. Информация о возгорании поступила в 3.20 по местному времени. Первые пожарные расчеты прибыли на место через пять минут. Они выяснили, что очаг находился в квартире на втором этаже. Им удалось ликвидировать огонь, не дав ему распространиться за пределы пострадавшей квартиры. В ходе тушения были найдены тела пятерых человек. Еще 16 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что погибли 37-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. В качестве причины возгорания следователи рассматривают версию с неисправность электроплиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 109 и 293 УК РФ. Сейчас ведется осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что семья находилась на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц системы профилактики.

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