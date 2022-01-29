В Петербурге карета "скорой" сбила своего водителя

В Петербурге травмы средней тяжести получил водитель кареты скорой помощи. Сбил его свой же медицинский автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло на улице Софийской. Все началось с того, что на улице столкнулись две иномарки. На место прибыл полицейский экипаж, чтобы составить протокол. Все три машины стояли на дороге и вдруг в них неожиданно въехал молоковоз.

В нескольких метрах от места ДТП дежурила карета "скорой". Врачи оказывали помощь 14-летнему пассажиру одной из иномарок.

От удара молоковоза полицейский автомобиль врезался в карету скорой. В медицинском автомобиле за рулем никого не было. Водитель покинул из салона на несколько минут. От удара полицейского автомобиля карета "скорой" также пришла в движение и наехала на водителя.

Подростка госпитализировала в итоге другая карета "скорой", отдельный автомобиль приехал и за пострадавшим водителем.