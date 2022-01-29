В Петербурге врачей больниц переведут на работу в поликлиники

Новости

Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
Свидетельства пересечения древних цивилизаций обнаружены в Тибете 13:11
Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину 12:54
Партия Макрона начала предвыборную кампанию без президента 12:54
Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер 12:50
Мишустин назначил нового главу Росжелдора 12:17
"Омикрон" выявлен в 78 регионах России 12:02
Названы самые редкие и необычные вакансии в России 11:48
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 11:39
Более 220 военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с COVID-19 11:29
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40% 11:20
Мишустин поручил готовить предложения для развития сетей связи 6G 11:13
Премьер Великобритании посетит Японию в феврале 10:45
МЧС предупредило жителей Кубани о ливнях и мокром снеге 10:45
Андрей Бочкарев: Около 7 тысяч рабочих мест появится в новых и реконструированных электродепо 10:39
В Архангельской области мать и четверо детей погибли при пожаре 10:32
Депутат: Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в ВС РФ 10:31
Андрей Бочкарев: Завершается реконструкция стадиона "Москвич" 10:22
"Даллас" поднял под своды дворца свитер Сергея Зубова 09:45
Овечкин установил антирекорд сезона 09:32
Посол Китая предупредил об угрозе конфликта из-за позиции США по Тайваню 09:23
Капризов набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ 08:30
Президент Хорватии Миланович назвал премьера страны "украинским агентом" 08:26
Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Eagle FC 08:05
Нарколог Брюн объяснил опасность употребления алкоголя при COVID-19 07:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 12:16
Рубрика: Общество

В Петербурге врачей больниц переведут на работу в поликлиники

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге врачей из больниц станут направлять для помощи в поликлиники. Амбулаторное звено столкнулось с колоссальной нагрузкой, на больничном находятся 178 тысяч петербуржцев, и врачи поликлиник не успевают всем вовремя провести тесты, оформить документы и выдать бесплатные лекарства.

Фото: iStock
В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, такого в городе еще не было, даже в декабре 2020 года, когда был пик второй волны, на дому лечилось около 150 тысяч человек.

Больше всего больничных открыто в Приморском районе (29 тысяч), далее идут Калининский (20 тысяч) и Выборгский (19 тысяч человек).

Лисовец отмечает, что в нынешнюю волну коронавирус переносится пациентами легче, чем раньше, многие из тех, кто сейчас сдал положительный тест, ранее вакцинировались. Но людям надо открывать и закрывать больничные.

Некоторое время назад, чтобы снизить нагрузку на врачей поликлиник, в городе отменили плановую амбулаторную помощь, а пациентам с легким течением коронавируса разрешили посещать поликлиники. Но этого оказалось недостаточно. У поликлиник возникли очереди, иногда ожидание к терапевту достигает нескольких часов.

Собственными силами поликлиники уже не могут справиться, многие из сотрудников амбулаторий тоже ушли на больничный из-за того, что заболели сами или из-за болезни детей. Поэтому им в помощь направят врачей из стационаров. Лисовец говорит, что какого-то единого на весь город алгоритма перераспределения создано не будет, везде вопрос будет решаться индивидуально: главным врачам больниц будут приходить письма с просьбой выделить определенное число сотрудников для работы в амбулаториях.

Фото: iStock
На Вологодчине COVID-19 без симптомов будут контролировать по телефону

Комздрав попросил реагировать на такие сообщения оперативно.

К слову, в больницах тоже не все спокойно. Госпитализация пусть медленно, но все-таки растет. Накануне в стационары города поступило, например, 713 человек. Еще пару недель назад госпитализировали по 300-400 человек. Правда, пока доля свободного коечного фонда в инфекционных стационарах превышает 45 процентов.

То, что нагрузка на амбулаторное звено пока будет увеличиваться и дальше, видно по росту заболеваемости. Накануне в Петербурге было выявлено 139766 новых случаев коронавируса, а 29 января уже 14939.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию
Мишустин назначил нового главу Росжелдора
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым