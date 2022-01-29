В Петербурге врачей больниц переведут на работу в поликлиники

В Петербурге врачей из больниц станут направлять для помощи в поликлиники. Амбулаторное звено столкнулось с колоссальной нагрузкой, на больничном находятся 178 тысяч петербуржцев, и врачи поликлиник не успевают всем вовремя провести тесты, оформить документы и выдать бесплатные лекарства.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, такого в городе еще не было, даже в декабре 2020 года, когда был пик второй волны, на дому лечилось около 150 тысяч человек.

Больше всего больничных открыто в Приморском районе (29 тысяч), далее идут Калининский (20 тысяч) и Выборгский (19 тысяч человек).

Лисовец отмечает, что в нынешнюю волну коронавирус переносится пациентами легче, чем раньше, многие из тех, кто сейчас сдал положительный тест, ранее вакцинировались. Но людям надо открывать и закрывать больничные.

Некоторое время назад, чтобы снизить нагрузку на врачей поликлиник, в городе отменили плановую амбулаторную помощь, а пациентам с легким течением коронавируса разрешили посещать поликлиники. Но этого оказалось недостаточно. У поликлиник возникли очереди, иногда ожидание к терапевту достигает нескольких часов.

Собственными силами поликлиники уже не могут справиться, многие из сотрудников амбулаторий тоже ушли на больничный из-за того, что заболели сами или из-за болезни детей. Поэтому им в помощь направят врачей из стационаров. Лисовец говорит, что какого-то единого на весь город алгоритма перераспределения создано не будет, везде вопрос будет решаться индивидуально: главным врачам больниц будут приходить письма с просьбой выделить определенное число сотрудников для работы в амбулаториях.

Комздрав попросил реагировать на такие сообщения оперативно.

К слову, в больницах тоже не все спокойно. Госпитализация пусть медленно, но все-таки растет. Накануне в стационары города поступило, например, 713 человек. Еще пару недель назад госпитализировали по 300-400 человек. Правда, пока доля свободного коечного фонда в инфекционных стационарах превышает 45 процентов.

То, что нагрузка на амбулаторное звено пока будет увеличиваться и дальше, видно по росту заболеваемости. Накануне в Петербурге было выявлено 139766 новых случаев коронавируса, а 29 января уже 14939.