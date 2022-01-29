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29.01.2022 17:03
Рубрика: Происшествия

Власти Петербурга опровергли объявления об учебной эвакуации населения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Центральном районе Петербурга неизвестные разместили на парадных объявления о якобы готовящейся принудительной эвакуации жителей в пункты временного размещения в рамках масштабных учений.

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Авторы объявлений указали, что мероприятие якобы состоится 8 февраля и что дети будут эвакуированы отдельно от родителей.

Объявления вызвали у пользователей бурю эмоций в соцсетях. Администрация Центрального района Петербурга выступила с опровержением. Никаких учений 8 февраля не планируется, никто никого эвакуировать не будет.

Районные власти призвали петербуржцев критически относиться к тому, что написано на парадных и проверять информацию в официальных источниках. Кто и зачем расклеил эти объявления, сейчас устанавливается.

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