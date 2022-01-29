Кубанский госуниверситет перейдет на дистанционное обучение

Студенты Кубанского государственного университета со 2 по 12 февраля будут учиться в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал ректор КубГУ Михаил Астапов. Документ опубликован на сайте вуза.

В тексте говорится, что решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

- Организовать учебные занятия для студентов очной формы обучения в период с 02.02.2022 по 12.02.2022 в дистанционном формате, - распорядился Астапов.

При этом он поручил подчиненным организовать ликвидацию долгов после зимней сессии в очном формате.

Кубанский государственный университет - один из крупнейших на Юге России. В нем обучаются до 28 тысяч студентов.