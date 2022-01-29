Рецидивист сбежал из отделения полиции в Краснодаре

В Краснодаре ранее судимый и находящийся в федеральном розыске 46-летний житель Волгоградской области смог сбежать из отделения полиции. Теперь на его поиски ориентирован весь личный состав полиции в городе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что беглец нашел возможность улизнуть в момент, когда оперативный дежурный отводил его из специального помещения содержания для задержанных в туалет.

- В настоящее время ориентирован весь личный состав УМВД России по городу Краснодару на поимку злоумышленника, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того руководство УМВД по Краснодару назначило служебную проверку.