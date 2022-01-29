В Евпатории бетоновоз провалился под асфальт

Новости

В Пятигорске эвакуируют дома возле горящего предприятия 17:22
Родителей в Латвии призвали подавать иски в защиту русскоязычного образования 17:22
В Венгрии считают нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО 17:11
Токаев: Аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков 17:01
Новым замминистра транспорта стал Валентин Иванов 17:00
В Москве в динамике показали легендарную "полуторку" 16:45
Беременная экс-солистка Reflex Евгения Малахова заболела коронавирусом 16:42
В Австрии с 5 февраля снимут ограничения по коронавирусу 15:44
Сбежавший из Польши солдат обратился в Гаагский трибунал 15:13
В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов 14:53
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине 14:41
Археологи раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме 14:34
Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году 14:28
Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете 14:26
В Забайкалье до 1 марта отменили все массовые мероприятия для детей 14:26
Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в воспитательной работе 14:20
Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях 14:16
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных 14:11
Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны 14:03
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах 14:02
Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР 13:52
Пащенко стал вторым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:39
В Белом доме появилась "первая кошка Америки" 13:37
В Бостоне начался исторический шторм 13:35
Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 17:02
Рубрика: Происшествия

В Евпатории бетоновоз провалился под асфальт

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: vk.com/evpa_secrets Фото: vk.com/evpa_secrets
Фото: vk.com/evpa_secrets

В Евпатории на улице Кирова, вблизи трамвайных путей, автобетоносмеситель, пробив асфальт, частично провалился под дорогу.

В Ялте один человек погиб при столкновении мопеда и легковушки

Инцидент произошел напротив жилого дома, на территории которого машина должна был выгрузить перевозимую смесь. Однако асфальт под спецавтомобилем провалился, после чего тот, завалившись на правый бок, колесами на уровне барабана ушел под дорожное полотно. В итоге перевозимый бетон пролился на дорогу и тротуар.

Из-за происшествия движение автомобилей на отрезке улицы Кирова между улицами Токарева и Фрунзе временно перекрыто. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои