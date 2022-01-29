В Евпатории бетоновоз провалился под асфальт

В Евпатории на улице Кирова, вблизи трамвайных путей, автобетоносмеситель, пробив асфальт, частично провалился под дорогу.

Инцидент произошел напротив жилого дома, на территории которого машина должна был выгрузить перевозимую смесь. Однако асфальт под спецавтомобилем провалился, после чего тот, завалившись на правый бок, колесами на уровне барабана ушел под дорожное полотно. В итоге перевозимый бетон пролился на дорогу и тротуар.

Из-за происшествия движение автомобилей на отрезке улицы Кирова между улицами Токарева и Фрунзе временно перекрыто. На месте работают сотрудники экстренных служб.