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29.01.2022 13:25
Рубрика: Происшествия

На трассе в Сочи введут режим ЧС из-за оползня

Текст: Никита Пешков

Режим ЧС будет введен на участке федеральной трассы А-147 в районе Зубовой Щели. Там на днях произошел интенсивных оползень. В опасном месте пройдут инженерно-геологические изыскания, после которых проектировщики предложат решения проблемы, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

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- На днях в районе Зубовой Щели на 125 километре А-147 произошел новый, достаточно серьезный оползень. Это не основной ход дороги, а технический проезд. Решили в целях безопасности перекрыть его и временно изменить схему дорожного движения. Здесь будет введен режим ЧС. После инженерно-геологических изысканий проектировщики приступят к разработке инженерных решений, - заявил Копайгородский.

Он рассказал также, что диагностику оползневых участков проведут и на других участках. Из-за обильных осадков, которые продолжаются в последнее время в Сочи, наблюдаются движения земли. По данным властей, только на муниципальных дорогах известно более двухсот потенциально оползневых участков. Для решения проблемы, возможно, понадобится строительство дополнительной инфраструктуры.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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