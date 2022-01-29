На трассе в Сочи введут режим ЧС из-за оползня

Режим ЧС будет введен на участке федеральной трассы А-147 в районе Зубовой Щели. Там на днях произошел интенсивных оползень. В опасном месте пройдут инженерно-геологические изыскания, после которых проектировщики предложат решения проблемы, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

- На днях в районе Зубовой Щели на 125 километре А-147 произошел новый, достаточно серьезный оползень. Это не основной ход дороги, а технический проезд. Решили в целях безопасности перекрыть его и временно изменить схему дорожного движения. Здесь будет введен режим ЧС. После инженерно-геологических изысканий проектировщики приступят к разработке инженерных решений, - заявил Копайгородский.

Он рассказал также, что диагностику оползневых участков проведут и на других участках. Из-за обильных осадков, которые продолжаются в последнее время в Сочи, наблюдаются движения земли. По данным властей, только на муниципальных дорогах известно более двухсот потенциально оползневых участков. Для решения проблемы, возможно, понадобится строительство дополнительной инфраструктуры.