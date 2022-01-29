За сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 30 010 пациентов.

Распределение по субъектам Москва - 26 488

Санкт-Петербург - 14 939

Московская область - 10 725

Ханты-Мансийский АО - 2 978

Пермский край - 2 588

Свердловская область - 2 562

Республика Саха (Якутия) - 2 506

Воронежская область - 2 101

Самарская область - 1 993

Архангельская область - 1 971

Ростовская область - 1 885

Нижегородская область - 1 811

Челябинская область - 1 656

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 624

Ленинградская область - 1 518

Красноярский край - 1 387

Ставропольский край - 1 258

Республика Бурятия - 1 153

Краснодарский край - 1 109

Оренбургская область - 945

Калининградская область - 893

Тульская область - 890

Саратовская область - 889

Волгоградская область - 877

Липецкая область - 855

Тюменская область - 831

Удмуртская Республика - 826

Иркутская область - 820

Алтайский край - 807

Кировская область - 791

Ульяновская область - 790

Республика Коми - 755

Омская область - 734

Республика Башкортостан - 710

Вологодская область - 691

Тверская область - 655

Республика Дагестан - 611

Республика Карелия - 598

Брянская область - 596

Мурманская область - 577

Чувашская Республика - 548

Республика Татарстан - 506

Республика Калмыкия - 503

Кемеровская область - 503

Забайкальский край - 495

Владимирская область - 488

Новосибирская область - 487

Смоленская область - 486

Рязанская область - 483

Томская область - 481

Республика Крым - 469

Орловская область - 464

Астраханская область - 459

Хабаровский край - 456

Новгородская область - 438

Ярославская область - 428

Приморский край - 426

Калужская область - 415

Республика Хакасия - 393

Белгородская область - 381

Пензенская область - 380

Тамбовская область - 378

Курская область - 373

Севастополь - 351

Чеченская Республика - 327

Республика Тыва - 312

Костромская область - 303

Республика Мордовия - 290

Курганская область - 254

Республика Марий Эл - 243

Сахалинская область - 235

Псковская область - 225

Ивановская область - 213

Кабардино-Балкарская Республика - 203

Республика Адыгея - 198

Камчатский край - 187

Республика Ингушетия - 165

Республика Северная Осетия - Алания - 160

Амурская область - 156

Карачаево-Черкесская Республика - 148

Республика Алтай - 129

Магаданская область - 91

Ненецкий автономный округ - 64

Еврейская автономная область - 23

Чукотский автономный округ - 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.