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29.01.2022 11:34
Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 30 010 пациентов.
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.

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