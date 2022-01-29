За сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 30 010 пациентов.
Распределение по субъектам
- Москва - 26 488
- Санкт-Петербург - 14 939
- Московская область - 10 725
- Ханты-Мансийский АО - 2 978
- Пермский край - 2 588
- Свердловская область - 2 562
- Республика Саха (Якутия) - 2 506
- Воронежская область - 2 101
- Самарская область - 1 993
- Архангельская область - 1 971
- Ростовская область - 1 885
- Нижегородская область - 1 811
- Челябинская область - 1 656
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 624
- Ленинградская область - 1 518
- Красноярский край - 1 387
- Ставропольский край - 1 258
- Республика Бурятия - 1 153
- Краснодарский край - 1 109
- Оренбургская область - 945
- Калининградская область - 893
- Тульская область - 890
- Саратовская область - 889
- Волгоградская область - 877
- Липецкая область - 855
- Тюменская область - 831
- Удмуртская Республика - 826
- Иркутская область - 820
- Алтайский край - 807
- Кировская область - 791
- Ульяновская область - 790
- Республика Коми - 755
- Омская область - 734
- Республика Башкортостан - 710
- Вологодская область - 691
- Тверская область - 655
- Республика Дагестан - 611
- Республика Карелия - 598
- Брянская область - 596
- Мурманская область - 577
- Чувашская Республика - 548
- Республика Татарстан - 506
- Республика Калмыкия - 503
- Кемеровская область - 503
- Забайкальский край - 495
- Владимирская область - 488
- Новосибирская область - 487
- Смоленская область - 486
- Рязанская область - 483
- Томская область - 481
- Республика Крым - 469
- Орловская область - 464
- Астраханская область - 459
- Хабаровский край - 456
- Новгородская область - 438
- Ярославская область - 428
- Приморский край - 426
- Калужская область - 415
- Республика Хакасия - 393
- Белгородская область - 381
- Пензенская область - 380
- Тамбовская область - 378
- Курская область - 373
- Севастополь - 351
- Чеченская Республика - 327
- Республика Тыва - 312
- Костромская область - 303
- Республика Мордовия - 290
- Курганская область - 254
- Республика Марий Эл - 243
- Сахалинская область - 235
- Псковская область - 225
- Ивановская область - 213
- Кабардино-Балкарская Республика - 203
- Республика Адыгея - 198
- Камчатский край - 187
- Республика Ингушетия - 165
- Республика Северная Осетия - Алания - 160
- Амурская область - 156
- Карачаево-Черкесская Республика - 148
- Республика Алтай - 129
- Магаданская область - 91
- Ненецкий автономный округ - 64
- Еврейская автономная область - 23
- Чукотский автономный округ - 12
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.