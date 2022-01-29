В Челябинской области арестовали начальника Госстройнадзора

Начальник управления строительного надзора Минстроя Челябинской области Евгений Ефименко, которому ранее предъявили обвинение в получении взятки, помещен под стражу.

Как сообщили в региональном следственном управлении, обвиняемый в августе 2021 года получил взятку от предпринимателя "в виде услуг имущественного характера". Чиновник должен был выдать заключение о соответствии торгового объекта строительным нормам. В реальности на объекте были серьезные нарушения. Выявили преступление сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Действия чиновника квалифицированы по статье о получении взятки в крупном размере, предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет со штрафом, 60-кратным размеру подношения.