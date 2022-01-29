В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР

В субботу двое неизвестных зашли в отделение Уральского банка реконструкции и развития в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и, угрожая сотрудникам, совершили ограбление.

По сообщению пресс-службы финансовой организации, посетителей в это время в отделении не было. Персонал действовал четко по инструкции, никто не пострадал. Похищенная сумма пока официально не названа. Как уверяют в банке, средства клиентов украдены не были.

Сотрудники УМВД Екатеринбурга работают на месте происшествия, проверяют записи камер наблюдения и опрашивают очевидцев