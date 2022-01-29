Родителей в Латвии призвали подавать иски в защиту русскоязычного образования

Партия "Русский союз Латвии" обратилась к родителям русскоязычных детей с призывом подавать массовые иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против образовательной реформы в стране, сообщается на странице "Русское образование в Латвии" в социальной сети "Фейсбук".

Свой пост организаторы акции адресовали родителям учеников первых, седьмых и десятых классов, а также дошкольников 5-6 лет. Борцы за сохранение русского языка в стране подчеркнули, что это последняя возможность успеть подать иск в Европейский суд по правам человека против языковой реформы в образовании.

"Если для вас ценно обучение на русском языке, и вы хотели бы его вернуть, то такой шанс есть. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету для подачи иска", - сказано в обращении.

Также учредители партии гарантируют, что юристы "Русского союза Латвии" бесплатно подготовят для родителей, у детей которых возникли проблемы с обучением на русском языке, индивидуальный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Им будет обеспечена полная поддержка и сопровождение и не нужно будет самим общаться с судом.

Авторы поста также подчеркнули, что максимальное развитие ребенок получает, обучаясь на родном языке, что подтверждено многими исследованиями.

Организаторы добавили, что количество исков имеет большое значение: оно влияет на скорость рассмотрения дела и повышает шансы на положительный результат.

Актуальность массового обращения в международный суд обусловлена тем, что власти вытесняют русский язык из образовательной сферы. Это снижает уровень знаний и мотивацию у русскоязычных школьников, создаёт для детей и их родителей дополнительную нагрузку, не позволяет сохранять родной язык и национальную идентичность.