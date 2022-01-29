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Рубрика: Культура

Суд отклонил претензии Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май"

Текст: Елена Яковлева
Суд по интеллектуальным правам отказал экс-солисту популярной когда-то музыкальной группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. Артист оспаривал решение Роспатента, которым было отклонено его возражение на регистрацию еще в 2003 году товарного знака "Ласковый май".

19 лет назад Роспатент зарегистрировал спорный бренд на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). Но теперь исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову. Этот товарный знак действует на семь классов товаров и на четыре класса услуг. Юрий Шатунов просил отменить эту регистрацию, но год назад Роспатент ему отказал.

Фото: iStock
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Одновременно он оспорил второе аналогичное решение Роспатента в отношении еще одного знака "Ласковый знак", зарегистрированного в том же 2003 году, но уже для 27 классов товаров и 8 классов услуг. Требования заявителя отклонили уже две судебные инстанции Суда по интеллектуальным правам.

Шатунов считает, что регистрация брендов прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, которая запрещает регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. А слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, Его согласия на использование этих слов никто не спрашивал, К тому же в 2019 году Кузнецов передал права на эту песню Шатунову.

Роспатент и суд, отклоняя возражения экс-солиста, согласились с доводами Руслана Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, которые подтвердили, что права на все песни "Ласкового мая" с 1992 года принадлежали продюсеру группы Андрею Разину, а от него перешли к Филатову. Роспатент и суд признали Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.

Культура Музыка Поп-музыка Происшествия Правосудие Суд Правительство Минэкономразвития Роспатент

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