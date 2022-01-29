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29.01.2022 13:11
Рубрика: Общество

Свидетельства пересечения древних цивилизаций обнаружены в Тибете

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители древнего Тибета поддерживали тесное культурное и торговое взаимодействие с населением центральных районов Китая в VII-IX веках. Ранее учеными не были известны материальные свидетельства взаимодействия тибетского королевства Тубо и китайской империи Тан.

Фото: iStock
В Тибете найдены тысячи артефактов доисторических времен

Как сообщает портал Сhina.org, археологом из Института сохранения культурных реликвий Тибетского автономного района Таши Церингом проведены комплексные раскопки 52 гробниц на окраине Лхасы. Там было найдено около 300 культурных реликвий, включая ткани, золотые и серебряные артефакты, драгоценные камни и керамику.

Многие из найденных реликвий имеют типичные черты равнин Центрального Китая и соседних культур. Например, были обнаружены черно-белые каменные фигуры из традиционной китайской настольной игры Го. Среди основных находок также была пара золотых ушных украшений с рисунками в форме льва и птицы, а также несколько фрагментов лакированной посуды.

"Ни один из этих предметов не был замечен во время предыдущих археологических раскопок в Тибете. Го, конечно, зародился в Центральном Китае и был широко популярен во времена династии Тан. Лаковые изделия и украшения также типичны для этой династии", - говорит Таши Церинг.

Найденные изделия являются ценным свидетельством культурного обмена между династией Тан и Тубо. Артефакты также дали важную информацию к изучению тибетских погребальных ритуалов в период Тубо.

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