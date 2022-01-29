Токаев не получил предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ

Москва не выдвигала Нур-Султану никаких предварительных условий перед отправкой своих военнослужащих из состава сил ОДКБ в Казахстан. Об этом в интервью государственному телеканалу "Хабар-24" заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Главе республики задали вопрос о слухах, что после направления коллективных сил ОДКБ в Казахстан республика будет вынуждена пойти на какие-то уступки российской стороне.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было", - отметил Токаев.

По его словам, никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. "В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство", - подчеркнул Токаев.

Напомним, последние подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ во главе с командующим операцией генерал-полковником Андреем Сердюковым покинули Казахстан 19 января.