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29.01.2022 18:38
Рубрика: В мире

Токаев не получил предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ

Текст: Александр Саможнев

Москва не выдвигала Нур-Султану никаких предварительных условий перед отправкой своих военнослужащих из состава сил ОДКБ в Казахстан. Об этом в интервью государственному телеканалу "Хабар-24" заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Главе республики задали вопрос о слухах, что после направления коллективных сил ОДКБ в Казахстан республика будет вынуждена пойти на какие-то уступки российской стороне.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было", - отметил Токаев.

По его словам, никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. "В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство", - подчеркнул Токаев.

Напомним, последние подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ во главе с командующим операцией генерал-полковником Андреем Сердюковым покинули Казахстан 19 января.

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