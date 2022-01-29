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29.01.2022 13:00
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили пользу рыбьего жира и витамина D для пожилых людей

Текст: Анастасия Селиванова

Употребление витамина D снижает риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как артрит, в среднем на 22%, а включение в рацион омега-3 жирных кислот снижает подобный риск на 15%. К такому выводу пришли американские ученые по итогам двойного слепого исследования под контролем плацебо.

Фото: iStock
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Основными участниками исследования стали женщины старше 55 лет и мужчины старше 50, средний возраст испытуемых - 67,1 года. Им давали витамин D в дозировке 2000 МЕ/сутки и омега-3 жирные кислоты в дозировке 1000 мг/сутки, наблюдение продолжалось более пяти лет. Целью ученых было выяснить, насколько эти добавки повлияют на возникновение преимущественно ревматоидного артрита, ревматической полимиалгии, аутоиммуного тиреоидита щитовидной железы (АИТ) и псориаза.

Выяснилось, что заболеваемость аутоиммунными болезнями совокупно в группах, принимавших витамин D и омега-3, была ниже, чем в группе, принимавшей плацебо. Причем в случае с группой, принимавшей витамин D, уже за первые два года наблюдений риски заболеть снизились значительно, в то время как в группе, принимавшей омега-3, столь скорой положительной динамики не наблюдалось. Позднее выяснилось, больше пользы от лечения витамином D получают люди с более низким индексом массы тела, а больше пользы от приема омега-3 жирных кислот получают люди, в чьем семейном анамнезе уже были аутоиммунные заболевания.

Клиническая значимость проведенного исследования названа высокой, так как обе пищевые добавки нетоксичны и хорошо переносятся группами риска по аутоиммунным заболеваниям, в том числе пожилыми людьми. Однако для определения потребностей организма в подобных добавках медики рекомендуют посетить терапевта и не заниматься самолечением.

Аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система человека начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и атаковать их, являются третьей по счету причиной заболеваемости в промышленно развитых странах и главной причиной смертности среди женщин, говорится в исследовании. Риск их возникновения возрастает с возрастом и ложится тяжелым социальным и финансовым бременем на человека из-за отсутствия эффективных методов лечения.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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