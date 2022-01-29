Ученые поставили под сомнение гипотезу о роли мяса в эволюции человека

В современной науке устоялось представление о решающей роли мяса в развитии мозга предков Homo sapiens. Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, ставит под сомнение эту гипотезу.

Около двух миллионов лет назад наши предки совершили большой скачок в развитии. У них было крупное тело и большой мозг - благодаря развитым умственным способностям они стали использовать первые орудия и, наряду с Homo erectus, были первым видом человека, покинувшим Африку.

Но что стало определяющим толчком в развитии ранних Homo? Одна из ведущих гипотез антропологов гласит: причина - изменение рациона питания. Белковая пища более питательна, чем растительная - это позволило питать мозг и дало возможности для его роста. По мнению ученых, умение добывать огонь и готовить на нем пищу обеспечило мозгу необходимый прилив энергии: такая пища легче усваивается, чем сырая, и это, возможно, и есть объяснение того, почему у Homo erectus был крупный мозг.

И археологические находки, кажется, подтверждают распространенную гипотезу, что "мясо сделало нас людьми": кости животных часто находили на стоянках Homo erectus. "Поколения палеоантропологов исследовали такие места, как знаменитое Олдувайское ущелье на севере Танзании, и находили свидетельства того, что древние люди питались мясом", - говорит ведущий автор исследования Эндрю Барр, антрополог из университета Джорджа Вашингтона (США).

Проблема, однако, в том, что найденные окаменелости наших предков очень немногочисленны и "неравномерно распределены в пространстве и времени".

Таким образом, команда Барра, задалась вопросом, достаточно ли известных на сегодняшний день ископаемых свидетельств, которые говорили бы в пользу изменения пищевых привычек.

Чтобы проверить это, исследователи изучили опубликованные данные из девяти основных областей в Восточной Африке, включив в работу 59 раскопок, датируемых 2,6-1,2 млн лет назад.

Анализ показал: общее количество костей животных и другие свидетельства хищничества около двух миллионов лет назад связаны не столько с мясоедением наших предков, сколько с "повышенным вниманием исследователей к этому периоду времени". Например, период от 2,6 до 1,9 млн лет назад представлен очень слабо - ископаемых свидетельств существования гоминидов и их рациона в этот период мало. Гораздо больше находок из последующей фазы.

"Когда вы количественно оцениваете данные, как это сделали мы, чтобы проверить гипотезу "мясо сделало нас людьми", то она начинает разваливаться", - говорит Барр. Потому что во времена Homo erectus не наблюдалось увеличения числа свидетельств хищничества.

"Я занимаюсь исследованием артефактов, таких как следы на костях животных из разных мест, уже более 20 лет, но текущие результаты исследования пор стали для меня большим сюрпризом, - говорит соавтор работы Бриана Побинер из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте (США). - Исследование меняет наше понимание того, что зооархеологические находки могут рассказать о доисторическом мясоедстве".

По словам исследовательской группы, результаты их работы показывают: доказательства, лежащие в основе гипотезы о роли мясоедения в эволюции человека, статистически неверны. Новые данные, заявляют Барр и его коллеги, говорят о несостоятельности этой гипотезы.