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29.01.2022 17:54
Рубрика: Общество

Ученые поставили под сомнение гипотезу о роли мяса в эволюции человека

Текст: Сергей Панасенко

В современной науке устоялось представление о решающей роли мяса в развитии мозга предков Homo sapiens. Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, ставит под сомнение эту гипотезу.

Фото: iStock
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Около двух миллионов лет назад наши предки совершили большой скачок в развитии. У них было крупное тело и большой мозг - благодаря развитым умственным способностям они стали использовать первые орудия и, наряду с Homo erectus, были первым видом человека, покинувшим Африку.

Но что стало определяющим толчком в развитии ранних Homo? Одна из ведущих гипотез антропологов гласит: причина - изменение рациона питания. Белковая пища более питательна, чем растительная - это позволило питать мозг и дало возможности для его роста. По мнению ученых, умение добывать огонь и готовить на нем пищу обеспечило мозгу необходимый прилив энергии: такая пища легче усваивается, чем сырая, и это, возможно, и есть объяснение того, почему у Homo erectus был крупный мозг.

И археологические находки, кажется, подтверждают распространенную гипотезу, что "мясо сделало нас людьми": кости животных часто находили на стоянках Homo erectus. "Поколения палеоантропологов исследовали такие места, как знаменитое Олдувайское ущелье на севере Танзании, и находили свидетельства того, что древние люди питались мясом", - говорит ведущий автор исследования Эндрю Барр, антрополог из университета Джорджа Вашингтона (США).

Проблема, однако, в том, что найденные окаменелости наших предков очень немногочисленны и "неравномерно распределены в пространстве и времени".

Таким образом, команда Барра, задалась вопросом, достаточно ли известных на сегодняшний день ископаемых свидетельств, которые говорили бы в пользу изменения пищевых привычек.

Чтобы проверить это, исследователи изучили опубликованные данные из девяти основных областей в Восточной Африке, включив в работу 59 раскопок, датируемых 2,6-1,2 млн лет назад.

Анализ показал: общее количество костей животных и другие свидетельства хищничества около двух миллионов лет назад связаны не столько с мясоедением наших предков, сколько с "повышенным вниманием исследователей к этому периоду времени". Например, период от 2,6 до 1,9 млн лет назад представлен очень слабо - ископаемых свидетельств существования гоминидов и их рациона в этот период мало. Гораздо больше находок из последующей фазы.

"Когда вы количественно оцениваете данные, как это сделали мы, чтобы проверить гипотезу "мясо сделало нас людьми", то она начинает разваливаться", - говорит Барр. Потому что во времена Homo erectus не наблюдалось увеличения числа свидетельств хищничества.

Фото: Markus Bastir, CC-BY-NC-ND 4.0
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"Я занимаюсь исследованием артефактов, таких как следы на костях животных из разных мест, уже более 20 лет, но текущие результаты исследования пор стали для меня большим сюрпризом, - говорит соавтор работы Бриана Побинер из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте (США). - Исследование меняет наше понимание того, что зооархеологические находки могут рассказать о доисторическом мясоедстве".

По словам исследовательской группы, результаты их работы показывают: доказательства, лежащие в основе гипотезы о роли мясоедения в эволюции человека, статистически неверны. Новые данные, заявляют Барр и его коллеги, говорят о несостоятельности этой гипотезы.

Общество Наука

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