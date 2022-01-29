Урсулу фон дер Ляйен обвинили в лоббировании интересов Pfizer

В Евросоюзе разгорается нешуточный скандал. Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли обвинила Европейскую комиссию в "плохом администрировании" и "отсутствии прозрачности". Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не предала гласности текстовые сообщения в мессенджерах о закупке вакцины против коронавируса почти на 2 миллиарда евро, которыми она обменивалась с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой.

В аппарате Еврокомиссии оправдались, что подобные сообщения "имеют короткий срок службы и их обычно не учитывают при ведении документации". Полагается архивировать лишь важные документы, связанные с политикой ведомства.

"В правилах Еврокомиссии не говорится, что нужно хранить такого рода средства коммуникации, как сообщения, отправленные по смс, WhatsApp и прочее", - цитирует Euronews пресс-секретаря фон дер Ляйен Эрика Мамера.

Между тем, проведенное расследование показало, что сотрудники Еврокомиссии не обращались в кабинет председателя для поиска запрошенных омбудсменом текстовых сообщений.

Евродепутат из Нидерландов Софи Ин'т Велд считает, что в объяснении представителей ЕК присутствует неточная интерпретации правил. "В конечном итоге, речь идет о соблюдении основных договоров, демократических обязательствах быть прозрачными для граждан и подотчетными", - полагает парламентарий. По ее словам, больше всего шокирует и беспокоит полное отсутствие какой-либо реакции со стороны Европарламента. Это не должно быть проблемой для одного депутата, активиста или журналиста. Это институциональный вопрос.

Пресс-секретарь фон дер Ляйен заявил, что ответ на соответствующий запрос омбудсмена поступит в положенный срок, до конца апреля.

Урсула фон дер Ляйен не впервые оказывается в центре расследования из-за своих методов работы. В 2019 году она уже сталкивалась с подобными обвинениями, будучи министром обороны ФРГ. Издание Spiegel утверждало, что фон дер Ляйен предпочитает переговоры по смс и WhatsApp, удаляя затем тысячи сообщений. Следователям она сообщила, что там не было ничего заслуживающего внимания. Экс-министра подозревали в нецелевом использовании средств бундесвера на проведение исследовательских работ. Официальные обвинения против политика выдвинуты не были.