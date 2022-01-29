В Австрии с 5 февраля снимут ограничения по коронавирусу

Австрия начнет ослаблять ограничения, связанные с COVID-19, на следующей неделе. Вариант "омикрон" приводит к сокращению числа госпитализаций, несмотря на высокое число инфицированных, заявил канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, с 5 февраля власти продлят часы работы ресторанов и магазинов до полуночи, при этом число людей, способных участвовать в мероприятиях, увеличится с 25 до 50 человек.

С 12 февраля будут отменены так называемые правила 2П (переболел, протестирован). Тем самым будет обеспечен доступ к торговле для всех без тестирования.

В гастрономии и туризме, в свою очередь, с 19 февраля правило 2П будет заменено на 3П. Это означает, что для посещения заведения или отеля понадобится ПЦР-тест, который не превышает 48 часов. Клиент также может представить тест на антиген, который действителен не более 24 часов, передает издание nachrichten.at.