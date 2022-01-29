В Бостоне начался исторический шторм

Восточное побережье США готовится к снежной буре, которая простирается от Каролины до Мэна. В нескольких районах ожидаются сильнейшие метели.

Снегопад, который начался в пятницу вечером и будет продолжаться до вечера субботы, может особенно сильно ударить по Бостону. Мэр Мишель Ву предупредила: "Этот шторм может стать историческим", отмечает ABC News. Ожидается, что в городе выпадет до 60 сантиметров снега. Ву объявила чрезвычайную ситуацию и предупредила жителей, чтобы они оставались дома.

Со своей стороны губернатор Массачусетса Чарли Бейкер призвал людей серьезно отнестись к урагану и не выезжать на дороги, за исключением случаев, когда это необходимо. "Это будет очень сильный шторм, возможно, один из самых сильных за последние несколько лет", - сказал он во время брифинга для прессы.

По словам губернатора, штат направил около 40 военнослужащих Национальной гвардии для помощи в спасении водителей, оказавшихся в заторах. Предупреждения о метели уже действуют от прибрежной Вирджинии до штата Мэн, включая Атлантик-Сити, Лонг-Айленд, Коннектикут, Бостон и Портленд. Это первое предупреждение о метели для Бостона и побережья Джерси за четыре года.

Отметим, что около 1300 рейсов в США были отменены в пятницу, еще 3100 в субботу.