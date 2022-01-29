В Германии оценили уровень зависимости от энергоресурсов из России

Газета Die Welt оценила уровень зависимости Германии от энергоресурсов из России. Как сообщает издание со ссылкой на федеральный институт геонаук и природных ресурсов (BGR), в 2020 году энергетическая зависимость Германии составила 64%. И, по мнению экспертов, быстро найти замену российским энергоресурсам в случае прекращения их поставок Германия не сможет.

Энергетическая зависимость Германии представляет собой отношение чистого импорта к валовой доступной энергии. По последним данным BGR, доля России в немецком импорте нефти составляет 34%, поставки российского газа - более 50%, а на уголь приходится порядка 45%.

Издание привело мнение эксперта BGR по энергетике Мартина Пайна, который утверждает, что энергетические ресурсы такого масштаба не могут быть заменены в краткосрочной перспективе.

"Быстро и полностью заменить рыночную позицию, которую Россия занимает по углю, газу и нефти, чрезвычайно сложно, если не невозможно", - считает Пайн.

Согласился с представителем BGR и другой эксперт, опрошенный газетой, научный руководитель Института экономики Германии Хубертус Бардт.

"Варианты замены газа другими источниками энергии ограничены. В промышленности практически нет возможности краткосрочной замены, о которой стоит упомянуть, как и в бытовом отоплении", - отметил Бардт.