В Киеве прошел антивоенный митинг

В Киеве у стен Верховной Рады прошел митинг с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, сообщают "Вести.ua".

Участники протеста попытались таким образом донести свою позицию до власти.

- Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент? - говорится на одном из плакатов, с которым вышли митингующие. На других баннерах также звучали обращения в адрес Зеленского - "Хватит мямлить", "Прекрати издеваться над народом".

Отметим, что митинг прошел без участия известных политических сил и общественных организаций. Он получился краткосрочным и немногочисленным.

Ранее на этой неделе в Верховную Раду пытались прорваться украинские бизнесмены, требующие от властей налоговых послаблений. Все закончилось потасовкой с правоохранительными органами.