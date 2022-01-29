В Минобороны рассказали о переброске в Беларусь ЗРПК "Панцирь-С"

Россия перебросила в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Очередной железнодорожный эшелон прибыл на станцию разгрузки.

В Минобороны РФ рассказали, что каждая из 12 боевых машин может нести по 12 зенитных ракет, которые находятся в транспортно-пусковых контейнерах.

Данные подразделения задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства, объяснили в российском военном ведомстве. Там уточнили, что в ближайшее время личный состав отправится в заданные районы, где заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и РФ.

Ранее сообщалось, что с 10 по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость-2022". Военнослужащие двух стран отработают действия по отражению внешней агрессии, а также меры по борьбе с терроризмом.