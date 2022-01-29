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29.01.2022 18:38
Рубрика: Культура

В Москве рассказывают историю тайнописи от мумий до мессенджеров

Текст: Инга Бугулова
В Москве открылся первый в России Музей криптографии. Если название вам ни о чем не говорит, не смущайтесь. Криптография - совсем молодая наука, хоть и сопровождает человечество с древнейших времен. Приоткрыть ее загадку поможет буквальный перевод слова с греческого - "тайнопись". Что и зачем зашифровывают люди на протяжении веков и как взлом шифра может изменить ход истории? Как раз об этом - новая масштабная экспозиция.

- Рассказывать о криптографии неподготовленным людям достаточно сложно, поэтому нам важно было начать разговор с личного опыта человека, показать его ежедневность через новую оптику, - говорит креативный директор и главный куратор музея Анна Титовец.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Так и появилась одна из особенностей - обратная хронология. "Зашифрованное" путешествие мы начинаем не с древнего мира, а пожалуй, с самого сложного, но и самого близкого современному человеку - безопасности его цифровой жизни.

Пройдя сквозь огромную замочную скважину, подсвеченную неоновым синим, попадаем словно внутрь компьютера, и первое, что видим - ключ. Это центральный элемент криптографии - без него ни одно сообщение не расшифровать. "Спрятать" любое послание можно и самому - вводим на огромном экране текст, компьютер переводит в его в двоичный код, выбираем из библиотеки понравившуюся табличку-ключ, вставляем ее в специальный разъем и - готово! Следующему посетителю придется постараться: чтобы проделать то же самое, для начала он должен разгадать ваше сообщение, подобрав отмычку.

Сегодня криптография сопровождает нас на каждом шагу. Электронные платежи, сообщения в мессенджерах, действия в браузере, "умные" предметы и много чего еще - все это защищают от перехвата криптографические алгоритмы. А пароли? Их, конечно, тоже шифруют, но все равно надо быть начеку. Компьютерная игра о "Царстве плохих паролей" - в нее можно сыграть здесь же - поможет разобраться, какие лучше не создавать. Рядом - восьмитомник современного немецкого художника Арама Бартола, который называется "Забыли свой пароль?": в нем он в алфавитном порядке собрал одну из самых масштабных утечек данных в истории - почти пять миллионов паролей, взломанных в 2012 году в сецсети LinkedIn. Такая вот наглядная и увесистая уязвимость.

Блокчейн и NFT, мировые криптостандарты (между прочим, позволить себе иметь криптостандарт может далеко не каждая страна, а у нас их сразу несколько, главные - "Кузнечик" и "Магма"), уголок хакера, бестиарий вирусов и даже карманный калькулятор-микрокомпьютер с функцией шифрования - все это можно увидеть в части выставки, относящейся к нашему времени. А если немного перегрузились - добро пожаловать в комнату отдыха, или data detox. Здесь тишина, растения и намеренно не ловит сеть.

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля
Мировую историю дуэлей расскажут в Музеях Московского Кремля

Выдохнули? Следующий виток истории - появление телеграфа, радио, телефона и телевидения. Каждая из тем представляет собой своеобразную улочку, по которой можно пройтись. Например, радио. На первый взгляд в витринах грубые неказистые ящики - но именно они хранят все тайны шифровки звука. Одна их техник - скремблинг: звуковая дорожка режется на кусочки, которые потом перемешиваются определенным образом. Разумеется, понять, что говорится, совершенно невозможно. А вот ряд симпатичных рожочков - вытягиваешь какой-нибудь из гнезда, прикладываешь к уху и слушаешь шпионские станции. Советскую (а теперь российскую) "Жужжалку", кстати, и сейчас можно поймать в эфире.

В криптографии есть место и классическому вопросу: "Так кто же первый?" Американец Клод Шеннон или советский ученый Владимир Котельников? Оба заложили основы криптографии и почти одновременно доказали возможность существования абсолютно стойкой шифросистемы. Только вот работы нашего ученого не афишировались и были засекречены практически до последнего. Впрочем, как и вся шифровальная техника - в этом смысле экспозиция музея по-настоящему уникальна, все эти предметы раньше никогда не выставлялись.

Впервые в России показывается и легендарная "Энигма" - главная шифровальная машина нацистской Германии. Она была поистине "крепким орешком", но шансов ей не оставила "Бомба Тьюринга-Уэлчмана". Машина из 108 барабанов, имитирующих работу 36 "Энигм" помогала взломать, казалось, невзламываемые сообщения. В музее представлена копия впечатляющего изобретения. Считается, что этот исторический взлом помог приблизить конец Второй мировой.

Сделать так, чтобы твое послание мог прочитать ограниченный круг лиц, конечно же, пытались и в домашинные времена. Главным приспособлением шифрования сообщений были диски. Например, Цилиндр Джефферсона (XVIII век) - это 36 вращающихся на одной оси дисков, на каждый из которых нанесен алфавит. Его предшественник - знаменитый шифр Цезаря, сообщение зашифровывается или расшифровывается методом замены одной буквы на другую в зависимости от ключа. В музее эту античную систему воссоздали в огромном размере: пытаясь разгадать загадки и крутя огромные диски, чувствуешь себя в шоу "Форт Боярд". Можно узнать, и то, как передавались секретные послания: часто их проносили в складках туники или прятали в украшениях.

Фото: Предоставлено Музеем AZ
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Еще один из древнейших шифров - атбаш. Скажите в кувшинчик что угодно и ваше послание переведут на этот "язык", с объяснением - откуда что берется. Огромное удовольствие получаешь, расшифровывая с помощью деревянных кубиков простую литорею - древнерусское тайное письмо. За интерактивность -умную и действительно затягивающую - музею вообще хочется дать какую-нибудь премию.

Ну и напоследок неожиданное. По мнению некоторых исследователей, родоначальником документально зафиксированной истории криптографии стал неизвестный писец-египтянин. Рисуя иероглифы на стене гробницы жреца и представителя фараона Хнумхотепа II, некоторые из них он дополнил нехарактерными символами. Эта плита, по мнению, в частности, историка криптографии Дэвида Кана, считается первым примером тайнописи в мире. Ее копия тоже представлена в музее.

В последнем зале мы попадаем под дождь из символов. Если приглядеться, буквы складываются в цитаты, смысл которых и подытожит наше погружение в криптографию. Вот одна из них - "Безопасность - понятие абстрактное, как и счастье". Что тут добавишь?

Кстати

Секретная связь Солженицына

Зданию Музея криптографии на Ботанической улице почти 140 лет.

Оно было построено в 1885 году как Александро-Мариинский приют для мальчиков - сирот и детей бедных священников. После революции и вплоть до окончания Великой Отечественной занимали детская сельскохозяйственная колония, детские дома и школы. С 1946 по 1954 год здесь находилась Марфинская лаборатория, знаменитая "шарашка", где создавали технику секретной связи. К работе стали привлекать советских заключенных - ученых-математиков и лингвистов, среди которых был и писатель Александр Солженицын. Он был заведующим библиотекой, преподавателем английского и сотрудником аккустической группы, которая в частности занималась улучшением качества речи в первой советской цифровой системе шифрования звука М-803.

В 1955 году Марфинскую шарашку преобразовали в Научно-исследовательский институт автоматики, который в новом статусе продолжил разработку аппаратуры секретной связи. Здание оставалось засекреченным вплоть до 2019 года, когда было передано Музею криптографии. Вместе с ним Музей получил рукописи, документы и фотографии, предметы быта и другие уникальные артефакты, которые стали частью экспозиции "Память здания" - отдельного зала, посвященного зданию и людям, чьи судьбы были с ним связаны.

Знаменитые произведения с шифрами, которые можно разгадать

"Код да Винчи", Дэн Браун

Большинство головоломок, которые решают герои, шифрами не являются, но в книге попадаются и примеры реально существующей тайнописи. Самый примечательный из них - уже упоминаемый нами шифр атбаш. Его принцип: алфавит "складывается" пополам - последняя буква зашифровывается первой, вторая - предпоследней и так далее. Используя этот метод подстановки, вы сможете прочитать некоторые тайные послания в романе.

"Пляшущие человечки", Артур Конан-Дойль

Первая мысль, связанная с шифрами и легендарным Шерлоком Холмсом, это, конечно, рассказ "Пляшущие человечки". Писатель использует частотный анализ, с помощью которого можно самому попытаться сопоставить танцующие фигурки и буквы и узнать, что говорилось в сообщениях.

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